Milinkovic-Savic al Manchester United: dalla Spagna sono sicuri

La voce è rimbalzata dalla Spagna e rafforza indizi recenti: il Manchester United vuole Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio sarebbe il sostituto del partente Pogba, che ha più volte espresso il desiderio di cambiare aria, con Real Madrid e Juventus alla finestra. Nelle ultime ore anche l’agente del francese Mino Raiola ha ribadito la volontà del suo assistito: “Tutti al Manchester United, dal proprietario all’allenatore, conoscono il desiderio di Paul. Tutti sanno che vuole andar via e ci stiamo lavorando”.

Manchester United, obiettivo Milinkovic-Savic

Parole chiare quelle di Mino Raiola, che allontanano ulteriormente Paul Pogba dal Manchester United. Per questo i Red Devils sono alla ricerca del sostituito del francese. In questo senso è forte l’interesse degli inglesi per Milinkovic-Savic, a riportarlo è Marca. Il quotidiano spagnolo parla anche di un’offerta da 70 milioni recapitata alla Lazio.

Proposta rispedita al mittente da parte del club biancoceleste che vorrebbe monetizzare di più. Appena 12 mesi fa il valore del centrocampista serbo era quasi il doppio, con il presidente Lotito che non avrebbe nemmeno preso in considerazione offerte inferiori ai 100 milioni. La stagione non esaltante di Milinkovic ha di certo influito negativamente sul valore del cartellino del centrocampista, ma in ogni caso la Lazio vorrebbe provare a chiudere per una cifra vicina ai tre zeri.