Million Day oggi 14 dicembre 2019: risultati e numeri vincenti

Million Day 14 dicembre 2019, i risultati dell’estrazione di oggi in diretta su Italia Sera. Tra pochi minuti i numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 14 dicembre 2019, live su questa pagina con i cinque numeri estratti.

Alle ore 19 del 14 dicembre 2019 la diretta con i numeri in tempo reale del Million Day di oggi. Per chi non conoscesse come funziona l’estrazione del MillionDay, tutti i giorni alle ore 19.00 la diretta con l’estrazione del giorno del concorso Sisal che permette di vincere fino ad 1 milione di euro.

Per vincere è sufficiente indovinare la combinazione vincente composta da 5 numeri (da 1 a 55). Si vince anche con 4, 3 o 2 numeri. Per verificare la vincita della propria schedina vi aspettiamo su questa pagina alle 19 per visualizzare i numeri estratti del Million Day.

Million Day 14 dicembre 2019: numeri estratti

Combinazione vincente: 49 36 50 21 9