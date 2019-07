Minaccia di gettarsi dal Colosseo: il disperato appello di una guida turistica

Gli era stata appena revocata la licenza da guida turistica, per questo un uomo ha minacciato di gettarsi dal Colosseo. Una scena incredibile vissuta a Roma nella mattinata di oggi martedì 9 luglio. La guida turistica si è arrampicata fino al secondo anello del monumento al centro della Capitale minacciando il suicidio.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del 118 che stanno trattando in questi minuti con l’uomo per farlo desistere dal suo intento suicida. Nel frattempo la moglie dell’uomo sta cercando di entrare in contatto con qualcuno all’interno del Campidoglio per risolvere la questione. La zona è stata presa d’assalto da curiosi che stanno assistendo alla scena con la speranza che tutto possa concludersi per il meglio.

Notizia in aggiornamento.