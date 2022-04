Mino Raiola su Twitter: “Stato di salute: incazzato”

“Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sembrano anche in grado di rianimare”. Così Mino Raiola, su Twitter, ha risposto alle notizie sulla sua morte. Il più famoso procuratore sportivo al mondo, 54 anni, è in gravi condizioni, ma ancora in vita.

Quasi tutti i media italiani hanno riportato la notizia del procuratore che gestisce, tra gli altri, anche gli interessi di Ibrahimovic e Pogba. Motivo per cui l’uomo ha voluto affidare ai social la sua riposta piccata e allo stesso tempo ironica. Raiola resta comunque in gravi condizioni, come si apprende dai medici che lo stanno seguendo.