Mirabilandia, bambino di 4 anni morto annegato nel parco acquatico

Tragedia nel parco di divertimenti Mirabilandia, dove un bimbo di 4 anni, Edoardo Bassani, è morto probabilmente per annegamento. Il fatto risale a ieri pomeriggio, all’interno della zona piscine del parco.

Mirabilandia, l’incidente del bambino morto nel parco acquatico

A notare il bambino a faccia in giù nell’acqua sono stati gli addetti di salvataggio della piscina. Si tenterà ora di ricostruire l’accaduto anche mediante le telecamere di sicurezza installate nel parco.

Aggiornamento ore 00.15

I filmati delle telecamere di sicurezza sono stati acquisiti dalla magistratura, e serviranno per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Edoardo Bassani, il bambino di Castrocaro morto ieri in una delle piscine di Mirabeach, nel parco di divertimenti Mirabilandia di Ravenna.

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in cooperazione. “Sono in corso accertamenti preliminari per verificare eventuali negligenze o imprudenze da parte di chi era preposto alla vigilanza del bambino” ha dichiarato il Procuratore capo Alessandro Mancini.

Aggiornamento ore 9.00

Emergono oggi alcuni dettagli sulla tragedia della morte del bambino di 4 anni a Mirabilandia.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, poco prima della tragedia una donna aveva detto al bimbo di attendere alcuni istanti fermo vicino ad uno scivolo. Un attimo di distrazione, e il piccolo si sarebbe allontanato raggiungendo una parte di piscina di profondità di un metro e dieci, tuffandosi in acqua.

In merito al tragico evento accaduto ieri “tutti noi dipendenti, collaboratori e manager di Mirabilandia vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e la nostra vicinanza ai genitori e ai parenti per questa gravissima perdita – ha dichiarato Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia – Siamo in stretto contatto con la famiglia che ha il nostro totale supporto. Come sapete sono in corso alcuni accertamenti e non possiamo rilasciare dichiarazioni. Stiamo collaborando con gli inquirenti per contribuire al buon esito delle indagini”.

Aggiornamento ore 14.00