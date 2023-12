Miss France 2024, le critiche appannano il risultato raggiunto

Ève Gilles, 20 anni, studia matematica e informatica all’università. È lei la neo eletta Miss France 2024. Sabato a Digione ha ricevuto questo riconoscimento che però è immediatamente passato in secondo piano rispetto alle critiche che le sono state rivolte. Troppo magra capelli troppo corti. Fisico troppo androgino. Non solo, viene criticata anche perché difende il diritto delle donne di apparire come vogliono e difende la diversità.

«Capelli corti, nessuna curva, e discorso da vittima»; «Ancora una volta Miss France promuove tutto ciò che è fondamentalmente contrario alla bellezza femminile». Tra i commenti si leggono queste frasi, frasi del tutto fuori dal complimentarsi per il risultato raggiunto. «Ogni giorno subiamo il body shaming, ma non importa. Ognuna di noi ha delle imperfezioni, e nessuno ha il diritto di dettarci come dobbiamo essere», ha detto Miss France 2024.

In difesa della ragazza vari commenti, tra cui quello di Sandrine Rousseau, deoutata ecologista e femminista che ha scritto su X: «Dunque, in Francia, nel 2023, misuriamo il progresso del rispetto delle donne in base alla lunghezza dei loro capelli?»