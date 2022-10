Missili Russia su Kiev, l’appello di Zelensky: “Servono armi” – Video

(Adnkronos) – “Cos’altro distruggeranno i terroristi? Chi altro uccideranno?”. Nella notte che segue i bombardamenti russi sull’Ucraina e su Kiev, Volodymyr Zelensky pubblica sui social un video appello con la richiesta di altre armi per “porre fine al terrorismo” di Mosca. Un video nel quale il presidente ucraino non compare, dove vengono invece mostrate le immagini con i diversi attacchi alla capitale – “gli obiettivi dei missili dei terroristi in tutte le città del nostro Paese sono strutture civili, culturali ed educative”, si legge nella didascalia che accompagna il video -, ma anche scene di resilienza del popolo ucraino per le strade e nei rifugi dopo e durante gli attacchi. “L’Ucraina distruggerà i terroristi, non possiamo essere distrutti – recita il testo nel video -, ma abbiamo bisogno di altre armi. Armi per porre fine al terrorismo”.