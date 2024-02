Mobilità, Meleo (M5S)-Canale (LcR): “Fare presto su risoluzione viabilità Vigna Murata, 12ma strada più pericolosa Capitale”

“Il sindaco Gualtieri e l’assessore Patanè si decidano a risolvere il problema del sistema rotatorio dell’ex Dazio tra Ardeatina/Tor Carbone/Cecchignola e Vigna Murata, dove, sebbene siano state votate una risoluzione municipale e ben due mozioni capitoline all’unanimità e si sia svolta una manifestazione cittadina, è tutto fermo.

E’ di pochi giorni fa la notizia che il cantiere del centro commerciale, che contiene il supermercato Esselunga con due grattacieli e oggetto della trasformazione urbanistica di Vigna Murata, verrà completato nel 2025. Bene, ricordiamo che tra le opere cantierizzate vi è la previsione di un sistema rotatorio che incide su via di Vigna Murata, che ovviamente produrrà effetti sulla circolazione, trovandosi sul lato opposto rispetto al sistema rotatorio dell’ex Dazio.

Ci domandiamo allora come pensano il Sindaco e l’assessore Patanè che i cittadini dell’intero quadrante Cecchignola – Ardeatina sino a Castel di Leva e Divino Amore-Falcognana possano raggiungere il centro, tramite l’Ardeatina o la metro Laurentina, senza prima risolvere le problematiche del sistema rotatorio dell’ex Dazio.

Ricordiamo che sullo stesso asse viario di Vigna Murata insistono ben sei licei e istituti tecnici, tra cui il Nautico-Aeronautico De Pinedo Colonna, che rappresenta un unicum nella Capitale; purtroppo, la condizione degli studenti riversati sulla strada ogni giorno è drammatica. Sono infatti rimasti lettera morta i due atti votati all’unanimità in IX e in VIII Municipio a gennaio 2022 sulla messa in sicurezza di via di Vigna Murata ed è stata definanziata la ciclabile Terminal Linea B Metro Laurentina – Via di Vigna Murata – Via Stefano Gradi. Casale Zola strada privata di 350 metri non riuscirà da sola a risolvere certo questi problemi, a maggior ragione eliminando la connessione interquartierale dei mezzi pubblici costituita dal 721, che alcune forze politiche – le stesse peraltro che hanno istituito la linea di Tpl nel 2013 – vogliono spostare su via di Vigna Murata; stiamo parlando di una linea utile e fortemente voluta dai residenti del quartiere Castello della Cecchignola che è attualmente privo di servizi: alcuni di loro non automuniti debbono giocoforza usufruire di quelli del vicino quartiere Fonte Meravigliosa“.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max