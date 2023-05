Mobilità Roma – Casini-Leoncini-Marziali (Italia v): “Urge rilanciare il piano sulla sicurezza stradale”

“L’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via di Val Melaina – una donna investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Pertini – conferma quello che sosteniamo da tempo: la sicurezza stradale è una delle grandi priorità di questa città. In attesa di capire meglio la dinamica e le cause dell’impatto, augurandoci che le condizioni della donna possano migliorare nelle prossime ore, dobbiamo purtroppo registrare l’ennesimo grave incidente sulle nostre strade, ancora troppo spesso pericolose per pedoni, ciclisti, automobilisti”.

“Riteniamo sia necessario rilanciare in modo serio il piano sulla sicurezza stradale prevedendo maggiori investimenti sull’illuminazione pubblica, sul restyling dei marciapiedi e delle piste ciclabili, sugli attraversamenti pedonali, sul rifacimento della grande viabilità. Fondamentale inoltre completare il lavoro di ricognizione dei cosiddetti ‘black point’, i punti e gli incroci più pericolosi della città, causa di numerosi incidenti. Sul tema della sicurezza stradale insomma l’Amministrazione non può abbassare la guardia. Noi faremo la nostra parte, pronti a dare un contributo con proposte concrete”.

Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera IV del Terzo Municipio.

Max