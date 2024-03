Mobilità Roma – Cs: “Ancora niente prolungamento su MetroB- Roma Sud. Bocciata la nostra mozione municipale per l’attuazione del Pums”

“Pur di non accogliere un atto semplice e di buon senso, per l’intero Municipio IX, la quasi totalità della maggioranza, supportata dai colleghi di Fratelli d’Italia, ha preferito bocciare, con l’artificio dell’astensione, la nostra richiesta di avviare, dopo oltre 60 anni di attesa, gli studi preliminari per prolungare la Metro B da Laurentina fin oltre il GRA, così come previsto dal PUMS.

Così facendo, ancora una volta, non è stata dimostrata alcuna lungimiranza da parte della quasi totalità della maggioranza in Municipio che, di fatto, è rimasta imbrigliata da una visione miope della politica. Bene l’avvio di bandi e la ricerca di finanziamenti per la linea A verso ovest e per la B verso nord-est, ma non si deve dimenticare Roma sud.

Riteniamo che alleggerire la pressione del traffico privato d’attraversamento e pendolare lungo gli assi viari principali, dalla Colombo all’Ardeatina, prolungando la Metro B e con parcheggi di interscambio sia la più importante di tutte le soluzioni trasportistiche e della mobilità del Municipio IX e del quadrante sud della città, a vantaggio di cittadini e ambiente. È ora di considerare una priorità assoluta il raggiungimento di questo obiettivo in tempi certi. Se mai si parte, mai si arriva”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo in Campidoglio, capogruppo e consigliere al Municipio IX Eur per la Lista Calenda Sindaco.

Max