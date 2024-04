Mobilità Roma – Meleo (M5S): “Bene partenza del progetto ‘autobus on demand’, avviato durante nostra amministrazione”

“Autobus ‘on demand’ per le zone di Roma meno servite dal trasporto pubblico: è un progetto della nostra amministrazione, nato nel 2019 con un mio indirizzo dato a Roma Servizi per la Mobilità, sospeso poi per via del Covid, e ora ripreso dall’attuale consiliatura e in fase di test.

Molti cittadini subiscono il disagio di vivere a notevole distanza da qualsiasi fermata dell’autobus, magari perché nel loro quartiere le strade non sono adatte al transito di grandi mezzi. Con questo servizio, tuttavia, diventerebbe possibile utilizzare un’app per prenotare una sorta di ‘mini-bus’, ottenendo un utile passaggio fino alla fermata più vicina. Il progetto pilota si svolgerà in zona Massimina e prevede l’investimento di fondi europei.

Voglio esprimere soddisfazione per questo passo in avanti nell’iniziativa da noi avviata, che mira a colmare un gap importante nella mobilità cittadina, incoraggiando la coesione territoriale e l’abbandono dell’automobile a favore del trasporto pubblico“.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo.

Max