Moda giovani – ‘Piucazzettipertutti’, il divertente pigiama che ti entra dentro, la testa

È online lo shop di pigiami più controcorrente che ci sia. PCPT rilancia il valore della leggerezza e veste di cazzetti coloratissimi proprio tutti, zero differenze di genere e generazionali. Da indossare senza ansia da prestazione

Piucazzettipertutti non è una provocazione ma un brand di pigiami che risveglia le coscienze e non solo. Capi in edizione limitata accomunati da un’unica pattern fatta di tanti piccoli falli coloratissimi e spiritosi. Un brand che vuole valorizzare le differenze e liberare pudori primordiali consentendo a tutti di aggirarsi per casa con un pigiama dallo spirito fallico.

Le idee imprenditoriali vincenti nascono per caso. Sara Benazzo, CEO di PCPT, un giorno si ritrovò casa invasa in ogni dove da disegni di falli, merito della creatività di sua figlia Vittoria in piena preadolescenza.

Le alternative erano due, punire l’espressività della ragazza o sdrammatizzare l’accaduto e trasformarlo nel primo pigiama Piucazzettipertutti. Oggi Sara si definisce ironicamente una “madre degenere”.

In molti si chiederanno perché mai indossare un pigiama con sopra disegnato non uno ma un mare di falli. La replica, semplice, è “Perché non indossarlo?”. Probabilmente questa è la risposta che darebbero Lina e Luciano, supporter e super fan del brand, non proprio giovincelli, che lo indossano il mattino presto a tavola per colazione per guardarsi, ridacchiare e lasciarsi andare a qualche battuta sopra le righe.

Piucazzettipertutti ha un obiettivo “denudare” il corpo dagli umori negativi, dalle differenze di genere e da quelle generazionali, dagli stereotipi, dai pregiudizi, dai moralismi e “vestire” quello stesso corpo con una travolgente leggerezza. Non esiste persona a cui non stia bene indosso il pigiama PCPT.

Il brand non poteva non guardare con occhio attento alle “dimensioni”, i pigiami sono disponibili in quattro variabili tutte da mixare e hanno una vestibilità che si adatta alle linee di ogni corpo.

Per presentarsi ad un pubblico che si divide tra curiosi e timorati PCPT ha stilato un manifesto di 10 punti, 10 “s”, 10 valori, obiettivi e aspirazioni legati al brand:

– siamo rispettosi, crediamo nel rispetto della persona e della sua unicità;

– siamo liberi, nel nostro DNA c’è la libertà di prenderci poco sul serio per alleggerire il quotidiano da pensieri, doveri e impegni;

– siamo per lo scambio, valorizziamo lo scambio tra diverse generazioni per eliminare incomprensioni e contagiarsi di idee e di saperi;

– siamo creativi, rendiamo viva la creatività di persone, team e progetti;

– siamo responsabili, abbiamo a cuore l’attenzione per i materiali utilizzati, nel pieno rispetto dell’ambiente e di chi gli sceglie;

– siamo ottimisti, diamo spazio alla gioia di vivere con leggerezza, per allontanare pensieri e umori negativi;

– siamo etici, portiamo avanti i nostri valori con trasparenza e correttezza;

– siamo unici, abbiamo una visione distintiva, un pattern unico, cuore e business improntati ad offrire solo specialità;

– siamo inclusivi, diciamo no ai luoghi comuni con ironia e vogliamo promuovere la valorizzazione delle differenze con stile;

– siamo fuori dagli schemi, osserviamo la realtà con occhi e punti di vista differenti.

Il brand utilizza per le proprie creazioni solo materiali sostenibili e manifatture di alta qualità made in Italy.

Un team che per puro caso si compone di sole donne, ad affiancare la CEO Sara Benazzo e la musa ispiratrice Vittoria ci sono: l’illustratrice Sandy e la consulente creativa Camilla.

Per restare sempre aggiornati su quale nuova piega inaspettata prenderà questo brand sperimentale:

PCPT ha un suo hashtag #falloconleggerezza e anche questo disegna subito sul volto un sorriso tra il malizioso e il divertito.

Max