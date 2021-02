Modello Roma anti-covid: come evitare assembramenti

Corridoi ad hoc a piazza del Popolo per un miglior afflusso e deflusso anti-assembramenti e un presidio costante delle forze dell’ordine. Pattuglie a cavallo al Pincio, controlli nei parchi e nelle aree della movida. Il comitato ordine e sicurezza presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi sul contrasto assembramenti, ha deciso di adottare un ‘Modello Roma’ in vista del prossimo fine settimana.

Le previsioni meteo incoraggianti, potrebbero indurre molti a fare una passeggiata tra le bellezze capitoline, nelle piazze o nelle strade dello shopping. Per questo, dal tenuto oggi a palazzo Valentini, è emersa la necessità nel primo week end dal ritorno in zona gialla di applicare un sistema simile a quello pre natalizio. In campo oltre mille tra donne e uomini di polizia, carabinieri, protezione civile e polizia locale: transenne e pattuglie ovunque, da piazza di Spagna a via Cola di Rienzo, via Ottaviano e viale Giulio Cesare.

Il principio resta quello di contingentare il numero di accessi e non di chiudere le strade a priori. Uno “Stop and go”, lo definisce la Prefettura, ipotizzato anche per le stazioni della metro A, Spagna e Flaminio dalle 10 alle 20.

E poi, a piazza del Popolo, ecco un corridoio ad hoc per incanalare chi passeggerà con controlli via elicottero e tramite le telecamere della sala operativa delle Questura che chiamerà, se necessario, le forze dell’ordine allazione per defluire i presenti in caso di rischio. Al Pincio, invece, pattuglie a cavallo anti rissa e squadre pronte in tutte le zone della movida,