Modena, 89enne muore sbranata da due cani in un cortile

Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani a Sassuolo, in provincia di Modena. E’ successo ieri, verso le 19, quando l’anziana, che vagava in stato confusionale, si è introdotta nel cortile di una villetta ed è stata assalita da due cani di razza Amstaff. Lo riporta il Resto del Carlino.

L’89enne ha trovato il cancello semi-chiuso della villetta di via Marco Polo ed è entrata. L’aveva lasciato così la figlia del proprietario in attesa della madre. Sorpresa dalla presenza della donna, la bambina l’avrebbe invitata ad uscire ma non c’è stato il tempo: i due cani di famiglia l’hanno attaccata fino ad ammazzarla. A nulla sono valsi i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica giunti sul posto assieme a carabinieri e polizia.

Sconvolto il figlio della vittima che stava cercando nei dintorni la madre, allontanatasi da casa: “Ha eluso la sorveglianza della badante, era in forte stato confusionale ma non era mai uscita dall’abitazione. Non so come sia potuto accadere”.