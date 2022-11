Mondiali Qatar 2022, Bbc oscura cerimonia d’apertura

(Adnkronos) – La Bbc, con una decisione senza precedenti, non trasmette la cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022. La posizione dell’emittente britannica è illustrata da Gary Lineker, volto del calcio sulla tv pubblica del Regno Unito. “Da quando la Fifa ha scelto il Qatar nel 2010, la nazione più piccola a ospitare la più grande competizione calcistica ha dovuto affrontare domande rilevanti: dalle accuse di corruzione nel processo di candidatura al trattamento dei lavoratori migranti che hanno costruito gli stadi, con molte persone che hanno perso la vita. L’omosessualità è illegale qui. Sotto i riflettori ci sono i diritti delle donne e la libertà di espressione. Infine, la decisione sei anni fa di spostare i Mondiali dall’estate all’inverno. In tutto questo, c’è un torneo da giocare, che sarà seguito e goduto in tutto il mondo. Pensate al calcio, dice la Fifa. Bene, lo faremo… Almeno per un paio minuti”.