Mondiali Qatar 2022, Inghilterra si inginocchierà

(Adnkronos) – Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha confermato che i suoi giocatori si inginocchieranno ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale dei Tre Leoni ha compiuto il gesto contro il razzismo e le discriminazioni in 33 partite consecutive dopo il ritorno del calcio dopo la chiusura del Covid-19. L’Inghilterra non si è inginocchiata nelle partite di settembre, ma compirà il gesto nell’esordio del Gruppo B contro l’Iran e anche in altre sfide ai Mondiali in Qatar. “Abbiamo discusso se metterci in ginocchio”, ha detto Southgate. “Riteniamo che dovremmo. Capiamo in Premier League che i club hanno deciso di farlo solo per determinate partite, grandi occasioni. Riteniamo che questo Mondiale sia un palcoscenico più grande e pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare”.

I capitani della Premier League hanno deciso prima dell’inizio di questa stagione di utilizzare momenti specifici per inginocchiarsi senza eseguire il gesto in ogni partita.