Mondo Convenienza – Codici presenta un’istanza di partecipazione: “Al fianco dei consumatori nell’istruttoria dell’Agcm”

L’associazione Codici ha presentato un’istanza di partecipazione all’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Mondo Convenienza. Un’iniziativa volta a tutelare i consumatori danneggiati dai comportamenti contestati dall’Antitrust alla Iris Mobili, titolare del marchio.

Secondo l’Agcm, la società consegnerebbe prodotti difettosi, danneggiati, non conformi e non corrispondenti agli ordini dei clienti. Non solo. Ci sarebbero anche carenze nell’assistenza post-vendita e nella prestazione della garanzia di conformità.

Mondo Convenienza, il Codici: “Le segnalazioni dei consumatori sono numerose ed i problemi lamentati sono tanti: da prodotti difettosi o danneggiati a pezzi mancanti o misure errate”

“Le condotte illecite imputate dall’Autorità sono gravi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché interessano due fasi cruciali. Si tratta, infatti, della consegna e del montaggio dei mobili, e dei servizi post-vendita. Le segnalazioni dei consumatori sono numerose ed i problemi lamentati sono tanti. Si va da prodotti difettosi o danneggiati a pezzi mancanti o misure errate. Ci siamo attivati per seguire questa vicenda, fornendo tutto il supporto necessario all’Autorità così come ai consumatori. Ci auguriamo che venga fatta piena chiarezza”.

Ricordiamo infine che l’associazione Codici invita i consumatori che hanno avuto problemi con gli ordini effettuati presso Mondo Convenienza a segnalare il proprio caso telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

