Monopattini Roma – Lancellotti (Cg): E’ necessario individuare stalli prestabiliti che siano presenti anche nelle periferie”

“È assolutamente necessario prevedere, nel nuovo Regolamento che andremo a stilare entro la fine della consiliatura, degli stalli prestabiliti, sia fisici che virtuali, dove poter lasciare i monopattini. In centro certo, ma anche nelle periferie. – dichiara la Consigliera Capitolina della Lista Civica Gualtieri Sindaco membro della Commissione Mobilità Elisabetta Lancellotti – Purtroppo attualmente i mezzi di trasporto vengono lasciati ovunque, senza alcuna regola nonostante le limitazioni e i controlli imposti correttamente dalle società che ne gestiscono la distribuzione e diffusione a Roma. La soluzione al problema, quindi, non può che essere l’individuazione di specifici stalli dove ritirare e riconsegnare il monopattino.

È importante, però, non scordarsi delle periferie, perché nonostante sia vero che l’impiego del mezzo è più diffuso in centro storico, sta oramai prendendo piede anche nei vari municipi. In un’ottica di promozione della mobilità green noi come amministratori di questa città non possiamo che incentivarne l’utilizzo nell’intera città, dando però regole certe che garantiscano non solo la sicurezza dei cittadini ma anche il decoro urbano”, conclude la consigliera Lancellotti.

Max