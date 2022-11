Montesano e maglia Decima Mas, Lucarelli: “Atto voluto”

(Adnkronos) – “Nessuna ingenuità, la maglietta di Montesano è stato un atto volontario”. Lo afferma Selvaggia Lucarelli, una dei giudici di Ballando con le Stelle, interpellata da Radio Capital sulla decisione della Rai di espellere Enrico Montesano dal programma dopo che l’attore si era presentato alle prove con una maglietta della Decima Mas.

“Montesano ha scelto in piena consapevolezza di presentarsi in una sala prove piena di telecamere con quella maglietta”, aggiunge Lucarelli. “Se non era una provocazione era una dichiarazione di appartenenza a quel pensiero”, aggiunge. “Montesano è stato irrispettoso anche nei confronti di chi lavora al programma perché ha rischiato di far saltare altre teste oltre la sua” conclude Lucarelli.