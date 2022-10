(Adnkronos) – Il Bologna batte il Monza 2 a 1 al U-Power Stadium, nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo finito sullo 0-0, la squadra guidata da Raffaele Palladino si porta in vantaggio al 57′ con Andrea Petagna su calcio di rigore. Lewis Ferguson riporta il match in pareggio al 60′, mentre al 73′ tocca a Riccardo Orsolini mettere in rete la palla del vantaggio per gli ospiti del Bologna, che condanna all’ottavo ko il Monza, inchiodato a quota 10.