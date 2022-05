Morti covid under 20, in Italia sono 56 e 80% ricoverati non aveva patologie

(Adnkronos) – In Italia “siamo tristemente arrivati a 56 bambini o comunque soggetti con età compresa fra 0 e 19 anni che hanno perso la vita per Covid-19”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, oggi al 77esimo Congresso nazionale della Società italiana di pediatria (Sip), in corso a Sorrento.

“Ogni 10mila casi sintomatici nella fascia 5-11 anni vi sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensiva e un bambino che muore. Ed è sicuramente fuori discussione che la presenza di patologia concomitante determini un incremento del rischio di sviluppare malattia grave, ma quasi l’80% dei bambini ospedalizzati non avevano nessuna condizione patologica sottostante che giustificasse l’espressione di forme così gravi.

Per quanto riguarda i decessi, ha fatto notare, “nel 2022 in 4 mesi e mezzo siamo al numero equivalente a quello osservato nel 2021. Il che è coerente con i dati sia di incidenza che di ospedalizzazione. Pochi dubbi che i casi maggiori” fra i bimbi “li abbiamo avuti a inizio 2022, rispetto a fasi che nel 2020-2021 avevano in parte risparmiato l’età pediatrica”.