Morti Covid19: il Dottor Mariano Amici dalla sua pagina Fb ‘bacchetta’ l’infettivologo Bassetti (VIDEO)

Noto per la sua dura battaglia contro quella ‘dittatura sanitaria’ che in piena pandemia impose rigide regole da seguire, non ultima la discussa vaccinazione obbligatoria, il Dottor Mariano Amici prosegue il suo impegno nella ricerca della verità scientifica.

Ed oggi che, come testimonia l’inchiesta della procura bergamasca, stanno emergendo le gravi lacune che in qualche modo caratterizzarono – in peggio – quei terribili anni di ‘buco sanitario’, con migliaia di vittime in tutto il Paese, finalmente il vulcanico medico di Ardea (che al virus ha anche dedicato un libro), inizia ad avere il meritato riscontro rispetto a tutte le sue convinzioni, finalizzate ad un approccio scientifico più idoneo nei confronti del terribile virus. Convinzioni, per le quali Amici venne invece addirittura ‘umiliato’ dalla comunità scientifica del ‘Palazzo’.

Ecco il video postato su Facebook dove il Dottor Amici replica a distanza alle affermazioni di Bassetti

