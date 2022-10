(Adnkronos) – Jerry Lee Lewis, leggenda del rock ‘n’ roll, è morto a 87 anni nella sua casa di Memphis. Lo riporta il New York Post citando il sito Tmz. Lewis, noto per successi come “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fire”, ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.