Morto Nino D’Agata, generale Tosi dei ‘Ris’ e voce dei ‘Simpson’

È morto oggi, all’età di 65 anni, l’attore e doppiatore Nino D’Agata, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il generale Tosi nella serie televisiva ‘R.I.S. – Delitti imperfetti’ e per aver prestato la propria voce ai personaggi di Timothy Lovejoy e Lou nel cartoon ‘I Simpson’. Nato a Catania l’8 Ottobre 1955, D’Agata ha esordito sul grande schermo nel 1993, incarnando Totuccio Contorno in ‘Giovanni Falcone’ di Giuseppe Ferrara.

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica e televisiva, che annovera anche partecipazioni a ‘Don Matteo’, ‘Distretto di polizia’ e ‘Il giovane Montalbano’, è stato diretto, tra gli altri, da Paolo Sorrentino ne ‘Le conseguenze dell’amore’, da Gabriele Muccino ne ‘L’ultimo bacio’, da Emanuele Crialese in ‘Nuovomondo’ e da Michele Soavi nelle fiction ‘Ultima pallottola’, ‘Francesco’ e ‘Il testimone’. Tra le sue performance maggiormente ricordate, rientra sicuramente quella di Agostino Catalano nel tv movie ‘Paolo Borsellino’, diretto nel 2004 da Gianluca Maria Tavarelli.

Come doppiatore, aveva prestato la sua inconfondibile voce ad Alec Baldwin in ‘Notting Hill’, a Paul Bettany in ‘Iron man e elle successive avventure degli Avengers Marvel, e a personaggi delle serie tv ‘I Soprano’ e ‘Santa Barbara’ e dei lungometraggi d’animazione ‘Up’ e ‘Giuseppe il re dei sogni’.