Mosca: non servono armi nucleari per raggiungere obiettivi

Mosca: non servono armi nucleari per raggiungere obiettivi. Ad affermarlo sono stati i vertici dell’esercito. La Russia dunque non avrebbe bisogno di usare le armi nucleari per raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina: la voce arriva direttamente dall’esercito russo, secondo quanto riporta la Tass.

Nel mentre, fanno eco le parole di Putin. L’Occidente usa l’Ucraina come ‘carne da cannone’: questo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, stando a quando afferma la Tass, aggiungendo che a suo avviso gli Stati Uniti vogliono ‘prolungare il conflitto’ in Ucraina.