MotoGp: pole di Quartararo in Catalogna. Tricolore al V posto con Morbidelli, Valentino 11imo

In un assetto di partenza in parte ‘prevedibile’, rincuora invece trovare Franco Morbidelli il quale, avendo girato in 1’39″109 con la Yamaha Petronas, partirà al V posto in quel del Gp di Catalogna della MotoGp, le cui prove sono state dominate dal 1’38″853 registrato dalla Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo, domani in pole position.

Dietro al francese, le ‘sempre vive’ Ducati, grazie al 1’38″890 di Miller, e dal 1’39″049 di Zarco, con le quali ‘condividerà la prima fila.

Bene anche la Ktm Oliveira (1’39”099), quarta, davanti appunto a Morbidelli.

Sempre fra gli italiani, segnaliamo il nono tempo della Ducati di Bagnaia (Ducati) e, undicesima la Yamaha Petronas di Valentino.

Max