Mourinho vuole restare ma la Roma vuole risultati

José Mourinho e la dirigenza della Roma sembrano essere in disaccordo riguardo a un possibile rinnovo del contratto dell’allenatore. Dopo la sconfitta contro il Bologna, Mourinho aveva espresso il desiderio di continuare la sua avventura con la Roma, ma sembra che le parole del portoghese non abbiano ottenuto l’effetto sperato.

I Friedkin, proprietari del club, sembrano avere un atteggiamento netto in questo momento della stagione. Con la Roma fuori dalla zona Europa League e diversi scontri diretti in programma, la dirigenza non sembra focalizzata su eventuali rinnovi, sia per l’allenatore che per altri membri dello staff e i giocatori.

La situazione si complicherà ulteriormente nei prossimi impegni della Roma, che affronterà squadre come Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Questi match potrebbero delineare il destino della squadra in questa stagione e influenzare la decisione sulla permanenza di Mourinho sulla panchina giallorossa. L’esonero non sembra essere escluso nel caso di ulteriori cadute in classifica.

Nonostante le dichiarazioni di Mourinho a Bologna, sembra che la dirigenza non sia attualmente orientata a discutere di rinnovi contrattuali, e il futuro dell’allenatore dipenderà dalle prestazioni della squadra nelle prossime sfide.