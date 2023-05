Multiservizi, De Santis (LcR): “Addio a delibera 49 su internalizzazione lavoratori, ora è il caos”

“Stamane, in Commissione Trasparenza, l’assessora alla Scuola Pratelli e il direttore generale Aielli hanno confermato l’impossibilità di dare seguito alla delibera n.49.

Una comunicazione che fa seguito ai toni trionfalistici del sindaco Gualtieri il quale, con assoluta leggerezza, aveva improvvidamente proclamato la soluzione di tutti i problemi della Multiservizi davanti ai lavoratori presenti in Aula Giulio Cesare, ossia la loro definitiva internalizzazione.

In vista dell’imminente scadenza del contratto di servizio, ancora non si è riusciti a comprendere se l’amministrazione opterà per una proroga o se verranno scelte altre strade per dirimere la questione.

L’unica cosa certa è che sarebbe ora di dire basta a tutte le varie forme di strumentalizzazione che sono state prodotte nel tempo sulla pelle di questi lavoratori. Si faccia ammenda e si individuino soluzioni reali che prescindano dai tanti interessi politici che hanno carattizzato il dibattito pubblico sul tema negli ultimi 20 anni“.

Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

