Municipio II – Meleo-Quattromani-Battisti (M5s): “Saltano Consiglio e Commissioni, con Marchionne lavori fermi”

“Al Municipio III non è possibile lavorare in maniera ordinaria, figuriamoci in maniera straordinaria.

Ormai sono dieci giorni che, dopo la mancata convocazione del Consiglio del 21 luglio si tira avanti giorno per giorno, con la speranza di riuscire a portare a termine le Commissioni e l’attività consiliare. Negli ultimi due giorni non si è riusciti a convocare la Commissione Trasparenza; la convocazione della Commissione Scuola addirittura non è mai partita. Lo scorso venerdì noi del Movimento 5 Stelle abbiamo depositato un atto urgente sull’emergenza abitativa per le donne vittime di violenza: è stato protocollato solo ieri.

Non è possibile continuare così: il Consiglio e le Commissioni devono essere messi nelle condizioni di lavorare con tempestività. È un’esigenza che va fatta presente all’Assemblea Capitolina, al Segretariato e a chi in Campidoglio si occupa delle questioni municipali. Ormai è evidente che l’amministrazione Marchionne non riesce a gestire ciò che dovrebbe essere normale per un Municipio di Roma Capitale“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea capitolina, Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s.

Max