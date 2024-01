Municipio Roma X – Il Gruppo consiliare M5S: “Totale incertezza sul futuro spiagge romane e Canale dei Pescatori”

“È arrivata la risposta all’interrogazione che abbiamo presentato al Presidente del Municipio X sulle sorti delle spiagge e della foce del Canale dei Pescatori, dopo l’abrogazione dell’art. 13 ‘Litorale’ del decentramento amministrativo, una risposta tutt’altro che rassicurante.

In particolare la nostra preoccupazione riguarda la gara per la manutenzione della foce del Canale dei Pescatori perché durante tutto il 2024 la Direzione Tecnica municipale si occuperà di altro, non certo della predisposizione del bando relativo. Inoltre Falconi ci risponde che è ‘prevedibile’ il bando venga predisposto dal Dipartimento SIMU che, tuttavia, deve ancora preliminarmente individuare all’interno della propria Direzione, un ufficio a cui attribuire tali competenze. Da notare che i termini sono tutti posti con una condizione ed i tempi ‘futuribili’: altro che fatti, qui si parla di qualcosa che avverrà, forse. Quindi nessuna certezza sulle tempistiche di gara e sull’inizio dei lavori di manutenzione. Certa è solo l’incertezza degli operatori ittici e dei cittadini dell’entroterra, esposti a rischio allagamenti finché è assente l’impresa che si occuperà di rimuovere la sabbia dalla foce.

L’ abrogazione dell’art.13 implica che i fondi, impropriamente assegnati al Municipio nel bilancio 2024-2026 per la gestione delle spiagge libere e del Canale dei Pescatori, saranno ri-trasferiti al Campidoglio.

Ricordiamo che la maggioranza, in molte occasioni, ha manifestato la propria insofferenza nel gestire le deleghe demaniali con la speranza di poter impegnare il personale municipale in altre attività, prospettiva destinata a rimanere lettera morta, nonostante la riassegnazione delle stesse deleghe al Campidoglio. A chiarirlo è proprio l’ordinanza di fine dicembre del sindaco di Roma che incarica il Vice Capo di Gabinetto di istituire l’ufficio di scopo ‘Litorale’, avvalendosi – ancora! – del personale del Municipio Roma X oltre che del Dipartimento Centrale Appalti, dell’Avvocatura e del Segretariato. Inoltre, le competenze sull’edilizia riguardanti abbattimenti, nulla-osta tecnici ed ispettorato edilizio, restano incardinati alla Direzione Tecnica del Municipio X, di conseguenza sarà di nuovo e sempre il personale municipale a lavorare alla gestione tecnica delle strutture degli stabilimenti. Il Presidente del Municipio X e la sua maggioranza non hanno mai desiderato gestire le deleghe demaniali, considerate di peso troppo gravoso, ma il sindaco Gualtieri ancora non sa a quale Dipartimento assegnarle. Regna sovrana la confusione, cifra di una più che palese incapacità politica che la nostra città non merita.”

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

Max