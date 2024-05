Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, mercoledì 1 maggio 2024, su Rai1 il film La Stranezza in prima tv ha conquistato 2.361.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Corro da Te in prima visione ha incollato davanti al video 2.249.000 spettatori con uno share del % (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 1.116.000 spettatori pari al 6.4% di share (primo episodio a 1.213.000 e il 6.2%, secondo episodio a 1.011.000 e il 6.5%). Su Italia1 – dalle 21.38 alle 0.16 – La Pupa e il Secchione appassiona 724.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 16 minuti: 609.000 – 3%). Su Rai3 – dalle 21.25 alle 0.22 – il Concerto del Primo Maggio segna 1.837.000 spettatori pari all’11.9% Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.050.000 spettatori (7.5%). Su La7 In Viaggio con Barbero segna 964.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 – dalle 21.37 alle 23.54 – GialappaShow arriva a 741.000 spettatori con il 4.5% (presentazione di 4 minuti: 466.000 – 2.3%, replica di seconda serata: 249.000 – 5.1%). Sul Nove Il Tesoro dell’Amazzonia sigla 414.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone registra 371.000 spettatori (2%). Su Iris L’Attimo Fuggente è visto da 249.000 spettatori (1.4%). Su RaiMovie La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler interessa 388.000 spettatori (2.2%). Su Rai Premium la serie Il Sospetto arriva a 287.000 spettatori (1.7%). Su La7d American Crime Story: Il Caso O.J. Simpson segna 30.000 spettatori e lo 0.2%. Su Real Time The Real Housewives di Roma coinvolge 230.000 spettatori (1.2%).