La presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha inaugurato questa mattina, su delega del sindaco, il nuovo campo sportivo polivalente dell’Istituto Comprensivo Elisa Scala, plesso di via Rocca Cencia 39. Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente del Municipio VI Nicola Franco, la dirigente scolastica Claudia Gentili e il comandante della stazione dei Carabinieri Tor Bella Monaca Giovanni Villanucci.

“Consegniamo al territorio del Municipio VI uno spazio nuovo, fruibile e fondamentale per la crescita e la formazione degli studenti. Sono felice, perché ho seguito personalmente il progetto già nella passata consiliatura raccogliendo le sollecitazioni delle famiglie e del personale didattico. Con la nostra amministrazione, siamo riusciti quindi a far ripartire l’iter per il completamento dei lavori che hanno previsto il rifacimento della pavimentazione della struttura. Sono piccoli grandi interventi che danno senso alla nostra azione finalizzata al miglioramento dell’impiantistica sportiva scolastica in tutta la città. Ogni impianto sportivo che apriamo o sistemiamo è un valore aggiunto e un riferimento per l’intera comunità, perché lo sport è portatore di sani valori ed è un diritto da garantire ovunque e a tutti. Ringrazio chi si è adoperato per raggiungere questo obiettivo, la precedente amministrazione, il Municipio VI e il Dipartimento Sport”, commenta la presidente Celli.

