Municipio X – “Il grande skateboarding mondiale farà tappa ad Ostia”, annunciano Ieva, Di Pillo e Paoletti

“Apprendiamo con molta soddisfazione che la Federazione Internazionale World Skate, l’organismo che regolamenta gli sport su rotelle a livello mondiale, conferma di scegliere Roma per ospitare le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dall’1 all’8 ottobre di quest’anno’ – dichiarano i consiglieri M5S del Municipio Roma X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.

‘I mondiali di skate a Ostia sono per me una grandissima soddisfazione. Avevo immaginato quell’ impianto proprio così: un luogo di aggregazione per i nostri giovani ed, al tempo stesso, la sede di competizioni di grande livello. L’Amministrazione da me presieduta ha lasciato questa grande eredità al nostro territorio e quella attuale ha saputo cogliere l’obiettivo che mi ero proposta: dare a quel quadrante di Ostia una opportunità di riscatto e crescita enorme. Il mio grazie va a tutti coloro che, come me, ci hanno creduto!’ – conclude Giuliana Di Pillo, ex Presidente del Municipio Roma X.

‘Quando abbiamo realizzato lo skate park ad Ostia, avevamo come obiettivi quelli di dare un’opportunità ai giovani di praticare uno degli sport urbani più amati e richiamare eventi internazionali sulla città. Tanti ragazzi non attendevano altro all’indomani dell’incendio della vecchia struttura, oggi lo skate park di Ostia è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio ed un esempio a cui guardare a livello internazionale’ – prosegue Alessandro Ieva ex vicepresidente e assessore del Municipio Roma X.’ – ‘Volevamo restituire ai ragazzi di Ostia il vecchio skate park ed invece li abbiamo portati sul tetto del mondo’.

