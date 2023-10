Municipio XIV – LcR: “La direttiva Gualtieri sulle occupazioni, è causa degli ennesimi disservizi ai cittadini”

“L’ormai famigerata direttiva Gualtieri continua a causare caos tra i cittadini e negli uffici comunali: dopo la questione Spin Time, adesso è il turno del Municipio XIV. L’anagrafe municipale è stata infatti oggetto delle proteste degli occupanti dell’ex Enasarco di Battistini, che chiedevano di ottenere la residenza presso quello stabile. Nel frattempo tanti altri cittadini, già vessati per esempio dai tempi biblici delle CIE, hanno dovuto subire l’ennesimo disservizio. Ci permettiamo di rivolgere un consiglio al Sindaco: non è mai troppo tardi per cambiare idea!”

Così in una nota Antonio De Santis, capogruppo della Lista civica Raggi in Campidoglio, e la capogruppo della Lista civica Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Max