Musica in lutto: è scomparso a 79 anni il compositore greco Vangelis Papathanassiou. Da ‘E tu’ con Baglioni a temi musicali come Blade Runner e Momenti di gloria

Musica in lutto: è scomparso a 79 anni il compositore greco Vangelis...

Negli anni ’60 ebbe un enorme successo con la formazione degli ‘Afhrodite Child’, nella quale militava anche il grandissimo Demis Rossou.

A testimoniare la sua grandissima vena musicale, soprattutto arrangiamentale, centinaia di dischi realizzati con i più grandi artisti contemporanei. Nei Settanta ad esempio, contribuì notevolmente al successo dell’Album di Claudio Baglioni, ‘E tu’, del quale curò suoni e soluzioni ritmiche.

Vangelis Papathanasiou, non soltanto la musica leggera ma anche colonne sonore filmiche del calibro di ‘Blade Runner’ o ‘Momenti di gloria’

Al nome del compositore greco Vangelis Papathanassiou, sono infatti legati momenti altissimi della musica ‘moderna’ in tutto il mondo. Come non citare infatti quelle sue composizioni, che contribuirono al successo di molti film? Basti prendere ad esempio ‘Momenti di gloria’, ‘Blade Runner, o ‘Missing – Scomparso’.

Vangelis Papathanasiou, è stato addirittura il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a diffondere la notizia della sua scomparsa

Ed oggi questo formidabile musicista, a 79 anni ci ha lasciati. Per dare idea di che artista si parla, basti pensare che la notizia della sua scomparsa è stata resa nota addirittura dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis il quale, sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Vangelis Papathanasiou non è più tra noi. Il mondo intero ha perso un artista internazionale. Il pioniere del suono elettronico, degli Oscar, dei Mythody e dei grandi successi. Per noi greci, però, che sappiamo che il secondo nome di “bambino di Afrodite” era Odisseo, significa che ha iniziato il suo grande viaggio sulle strade del fuoco. Da lì ci manderà sempre i suoi appunti“.

Max