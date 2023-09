Musica Live a Roma – Da domani, con ‘Apple sing & apple play’, ritorna la programmazione del Cotton Club

Domani sera sarà la performance degli ‘Apple sing & apple play’, ad inaugurare la riapertura stagionale del Cotton Club.

Come sempre me-la suono e me-la canto, per chi ha voglia di ballare e anche per chi non ne ha! perché gli viene. L’appuntamento musicale sarà uno spettacolo coinvolgente e travolgente, ricco di energia ed euforia, con un repertorio di successi di epoche diverse dai Bee Gees a Michael Jackson passando per i brani trascinanti di Bruno Mars e Justin Timberlake ed Alice Merton proponendo anche classici capolavori degli anni ‘70 di Kool and the Gang e degli Chic ,Sister Sledge e Barry White completamente mixati in un fluire musicale inarrestabile. Per una serata ricca di energia vi aspettiamo in pista da ballo con gli Apples.

Sul palco: Giada Manti (Voce), Tiziana Salzano (Voce), Alessandro Rossi (Voce), Mattia Mirabella (Chitarra), Luigi Uccioli (Tastiere), Mimmo Imperiale (Basso), ed Angelo Capuzzimato (Batteria).

Segnaliamo che la ‘Start dinner’ è per le 20.30, mentre la ‘Start live’ per le 22.00. L’ingresso per il Live show è di €12.

Sabato sera sarà invece la volta del sound afro-americano anni ’80 dei Soulpeanuts, con alcuni dei più grandi successi che hanno caratterizzato quell’epoca d’oro. Soulpeanuts Big Band è una vera e propria orchestra alle prese con un repertorio che spazia dagli Earth Wind & Fire, passando per grandi artisti del calibro di Chaka Khan, George Benson, Al Jarreau, Anita Baker e come il grande compositore Quincy Jones.

Sul palco: Mimma Pisto (voce), Max Pasquarelli (voce), Paolo Grillo (bass), Danilo Riccardi (keyboard), Michael Coal (drums), Gianni Savelli (sax), Sergio Vitale (trumpet), e Leo Guelpa (guitar)

Anche per questo evento la ‘Start dinner’ è per le 20.30, mentre la ‘Start live’ per le 22.00. L’ingresso per il Live show è di €12.

Il Cotton Club è in Via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste) – 00198 ROMA – Per info e prenotazione: 06.85352527 – Whatsapp 349.0709468

Max