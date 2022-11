Musica & Tecnologia – Torna ‘Roma Modulare’, appuntamento al Monk con i sintetizzatori modulari

Torna nella Capitale – appuntamento il 3 dicembre al Monk Roma – Roma Modulare, l’evento internazionale dedicato integralmente ai sintetizzatori modulari oramai momento di confronto per musicisti e operatori del settore e non solo: postazioni synth per la scoperta di nuovi moduli e workshop per la presentazione di nuove release. Ma anche musica e incontri diretti: un vero e proprio laboratorio di idee pensato per accogliere da tutto il Mondo la creatività nel suo magico incontro con la tecnologia. L’evento, cresciuto a dismisura in queste ultime settimane per partecipanti ed iscrizioni, non sarà più, come previsto, al Contemporary Cluster ma si sposta al Monk Roma, storico centro di eventi culturali di respiro nazionale e internazionale. Protagonisti i moduli Eurorack, il formato di synth modulari più innovativo degli ultimi anni. Ricordiamo che, nato da un’idea di Dieter Doepfer, è quel formato di synth modulare che molto deve il suo successo alla creatività e all’incontro fra ingegneri e musicisti: appassionati di musica elettronica che sperimentano nuove soluzioni e nuovi prodotti pensando soprattutto ai musicisti che dovranno farne uso.



In programma nel corso della giornata diversi workshop Si parte alle ore 14:00 con LepLoop V3, a cura di LepLoop e a seguire alle 14:50 con The GodFather: Ideazione, manipolazione, innovazione a cura di ENJOY LAB. Alle 15:40 sarà la volta di Poliritmi, polimetri, politempi e altre cose simpatiche, a cura di Frap Tools, mentre alle ore 16:30 in programma A new world of sequential synthesis with Step 8 a cura di Joranalogue. E, infine, alle ore 17:20 l’appuntamento di Midiware con Alla scoperta di Arturia MiniFreak con Enrico Cosimi (anteprima nazionale). Numerosi i marchi e i distributori che si avvicenderanno fra le sale di Palazzo Brancaccio, in primis l’organizzatore e distributore Milk Audio Store che presenterà una serie di interessanti marchi come: Qu-Bit, Noise Engineering, Manhattan Analog, Winter modular, Erica Synths, Make Noise, Intellijel, Verbos Electronics, Instruo, Expert Sleepers, 4MS, Xaoc Devices, WMD, 2HP, Sputnik Modular, Sequential, SOMA, Strymon. Fra gli ospiti di Roma Modulare quest’anno avremo Alex4, un distributore europeo che lavora con marchi di spessore e di altissima qualità e che ci introdurrà al mondo di Doepfer. Altro distributore sarà il notissimo Midiware che presenterà molteplici sintetizzatori ricchi di bellissimi suoni ed idee: da Moog Music ad Arturia, da Novation a Genelec, da RME a SSL, da Universal Audio e Teenage Engineering e tanti altri.

Tra i brand che accompagneranno questa edizione si segnalano l’italianissimo Audio Gear Obsession, marchio Italiano di moduli che propone prodotti di elevata qualità sonora e costruttiva per l’audio professionale in formato eurorack; quindi la Bastl Instruments, attenti nel guardare agli artisti e al loro futuro; così come la Clank, piccola azienda nata dalla creatività di Andrea ed Emanuele e che il mondo synth ha imparato a conoscere; l’azienda Italiana Enjoy Lab nata per supportare artisti, produttori, e DJ nella generazione, e manipolazione dei suoni elettronici; Frap Tools, marchio italiano di moduli Eurorack; GRP Synthetizers è un marchio tutto italiano, diventato famoso per l’abilità di rivisitare i sintetizzatori classici in chiave moderna; il laboratorio elettronico Jolin specializzato in moduli Eurorack; Joranalogue Audio Design che offre una nuova serie di moduli Eurorack di alta qualità, versatilità e precisione; LepLoop, tra i primi in Italia; e ancora Nono Modular, Ritual Electronics, Tiptop Audio, Alyseum, Morph Modular, Lrs Factory, Ar2 Studio, Electronic Music Division e tanti altri. Fra i partner è importante ricordare l’Electronic Music Division del Centro di Studi Musicali di Roma e Real Sound Audio Service. Saranno anche presenti, con il loro patrimonio di ricerca e di didattica, due storiche scuole romane: l’Electronic Music Division del Centro Studi Musicali di Roma e il ben noto Saint Louis Music College.