Napoli-Eintracht: “Gli ultras non andavano scortati nel centro storico abitato”, denunciano i sindacati della Polizia

“C’è stata una gestione ballerina dell’ordine pubblico, una guerriglia scoppiata tra tifoserie e Polizia nel centro storico di Napoli”, che ha giudizio di Antonio de Lieto e Franco Picardi (Segretari Generali Naz.le delle OO.SS. LI.SI.PO. e PNFD), forse non si sarebbe verificata se fossero state privilegiate maggiormente le misure di prevenzione evitando di scortare i tifosi tedeschi nel centro abitato e storico di Napoli.

“A tal riguardo – spiegano ancora de Lieto e Picardi – è doveroso chiedersi: come è possibile che un numero consistente di circa 400 tifosi giungono dalla Germania a Napoli, senza biglietto, percorrono le strade della città indisturbati, lanciando petardi contro la Polizia e scontrandosi con la tifoseria opposta, causando notevoli danni materiali e morali ai negozi e commercianti, bruciando anche auto in sosta!”

Napoli-Eintracht , si poteva evitare tutto questo?

Come tengono a rimarcare i due sindacalisti delle forze dell’odine, “Quei tifosi – hanno rimarcato de Lieto e Picardi – non andavano scortati nel centro storico abitato, dovevano essere condotti nell’albergo e li dovevano rimanere e non si sarebbe verificato ciò che poi è successo! LI.SI.PO. E PNFD – evidenziano de Lieto e Picardi – esprimono la massima solidarietà ai cittadini e commercianti ma soprattutto ai poliziotti in strada che hanno rischiato davvero tanto per la propria incolumità. A parere delle scriventi OO.SS. è doveroso nominare una commissioni con il fine di accertare eventuali responsabilità su quanto verificatosi che forse si poteva evitare”. Infine LI.SI.PO. E PNFD, “considerate le eccellenti doti del questore di Napoli, augurano che presto venga assegnato ad altro prestigioso incarico”.

