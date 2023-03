Napoli-Eintracht, prefetto vieta vendita biglietti a residenti Francoforte

(Adnkronos) – Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha adottato un nuovo provvedimento per il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, limitato ai residenti nella città di Francoforte. La decisione è stata presa a seguito della riunione di oggi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

“La misura – spiega una nota della Prefettura – è stata adottata, vista anche la determinazione del Comitato per l’Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive presso il Ministero dell’Interno del 6 marzo 2023, per prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi della predetta squadra, ciò in considerazione dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di Champions tra Eintracht Francoforte e Napoli del 21 febbraio 2023 e non circoscritti allo stadio di Francoforte bensì verificatisi in ambito cittadino. Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi”.

Ieri la quinta sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, ha accolto il ricorso presentato dall’Eintracht Francoforte per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del precedente provvedimento del prefetto di Napoli con il quale si vietava la vendita dei biglietti per la partita di Champions League a tutti i residenti in Germania. Nel decreto del Tar Campania la misura veniva definita “non adeguatamente motivata” e “non proporzionata”, con riferimento, tra l’altro, anche all’imposizione di un “divieto generalizzato a tutti i cittadini tedeschi, più di 80 milioni di persone, senza ipotizzare neppure la possibilità di concentrare l’inibitoria su più immediate e identificate fonti di pericolo”.

Il nuovo provvedimento adottato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba limita quindi il divieto di vendita dei biglietti ai soli residenti nella città di Francoforte.