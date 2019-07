Napoli, ufficiale l’arrivo di Elmas: il comunicato

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Elmas: “Benvenuto Eljif”. Con questo il tweet il Presidente ha salutato l’arrivo del neo centrocampista azzurro”.

Elmas, la scheda del nuovo acquisto del Napoli

“Elmas è nato a Skopje il 24 settembre del 1999. Centrocampista, debutta tra i professionisti a 17 anni nella squadra macedone del Rabotnicki disputando 2 stagioni e segnando 9 gol tra campionato e coppe.

Nel 2017 passa in Turchia al Fenerbahce dove gioca due stagioni e nell’ultimo anno si afferma come titolare mettendo a segno anche 4 reti. Elmas è Nazionale macedone. Dopo aver seguito tutta la trafila giovanile dall’Under 17 fino alla Nazionale maggiore, Elmas conta 12 presenze con la Macedonia e 2 gol realizzati contro la Lettonia lo scorso marzo in un match per le qualificazioni mondiali 2020”, conclude il comunicato del Napoli.