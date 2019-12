Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti su Italia 1. Cosa vedere, a che ora, programmi, film, speciali, show

Siete pronti a Natale 2019? Nell’ampio carnet delle solite consuetudinarie abitudini natalizie, contraddistinte ovviamente dei cenoni, pranzi luculliani e lunghissimi e da tutta una serie di maratone per aprire regali, senza contare ovviamente la natura più originaria e liturgica del Natale con i suoi importanti appuntamenti religiosi e istituzionali, c’è anche la TV, come sempre, a fare la voce grossa.

Riuniti attorno alle tavole imbandite, tra pesce fresco, frutta secca, canditi e pandori e panettoni e la infinità di parenti e regali, tutti noi non faremo che dare una continua sbirciata ai prossimi appuntamenti televisivi natalizi.

Del resto, la tv fa da sottofondo anche, se non soprattutto, a Natale. Cosa vedremo in TV nei giorni delle festività? Ecco un ricco carnet di appuntamenti da non perdere, in particolare rivolto a ciò che trasmettono i canali Mediaset. E, nel dettaglio ancor più specifico, cosa vedere su Canale 5.

Natale 2019 in TV: tutti gli appuntamenti su Italia 1. Cosa vedere, a che ora, programmi, film, tutte le proposte Mediaset

Partiamo da un dato: due i filoni portanti. Musica e cinema, faranno da apripista come principali ingredienti che caratterizzeranno il cenone della programmazione natalizia delle reti del gruppo Mediaset. Senz’altro, a parte Canale 5, anche Italia Uno attira moltissimi interessi.

Tra gli appuntamenti più attesi il Concerto di Natale e Capodanno in Musica, entrambi in onda su Canale 5 rispettivamente il 24 e 31 dicembre. E Italia Uno come risponde?

Risponde con il film Una poltrona per due in onda la sera della vigilia, e poi ci sarà una una maratona dedicata al trentennale dalla prima messa in onda de I Simpson. Su Rete 4 invece ecco Non è Natale senza panettone, il primo film con protagonista il gruppo comico de I Legnanesi. Ma adesso, nel dettaglio vediamo cosa vedere su Italia 1.

Natale 2019: Gli appuntamenti di Italia 1 durante tutte le festività

A Natale 2019 gli appuntamenti di Italia 1 sono tanti. Non è vigilia di Natale se, ad esempio, su Italia 1 non arrivi l’immancabile appuntamento in prima serata con Una poltrona per due.

Il noto film è un classico per il Natale: la pellicola cult diretta da John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è quasi un ‘dovere’ nel palinsesto. Ma nella rete ci sarà però spazio anche per Up e Down – Una favola normale, lo show di Paolo Ruffini in una forma speciale e inedita per la notte di Natale.

In onda in prima serata il 25 dicembre, lo spettacolo, realizzato con la Compagnia Teatrale – inclusiva – Mayor Von Frinzius, vedrà la partecipazione di ospiti come Juliana Moreira, Teo Mammucari, Alfonso Signorini, Gianluca (Scintilla) Fubelli e Gianluca Impastato.

Lunedì 30 dicembre invece ecco Hit on Ice, con le stelle del pattinaggio impegnate in esibizioni sul ghiaccio dal PalaLido di Milano. In pista la star Evgenij Pljuščenko, con Javier Fernandez e Laurine Lecavelier. A condurre ecco il duo Guido Bagatta e Ludovica Frasca. Domenica 5 gennaio andrà in onda Passion Gala, un grande evento di pattinaggio sul ghiaccio dal Palaonda di Bolzano.

Quanto ai film sotto l’Albero? Ebbene, sabato 21 dicembre per tutto il giorno verrà proposta una maratona di grandi classici natalizi come Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, Jack Frost, Polar Express, Elf e Il Grinch.

Martedì 17 dicembre, dalle 13.45, a 30 anni esatti dalla prima messa in onda americana, verrà proposta la maratona Buon Compleanno Simpson!, dieci episodi per rivivere i momenti più importanti della famiglia Simpson, per la prima volta riproposti in ordine cronologico-narrativo.

Sempre in materia di cartoon, da lunedì 23 dicembre alle 13.45 andrà in onda in 1^Tv Capitan Tsubasa. La serie è il terzo remake dell’anime Holly e Benji – Due Fuoriclasse del 1983.

Il protagonista è Tsubasa Ozora, un ragazzo con la passione per il calcio, che si trasferisce a Nankatsu con i suoi genitori per rincorrere il suo sogno.

Infine, dal 31 dicembre, a partire dalle 19.30 la rete giovane Mediaset proporrà per cinque giorni un ciclo di film dal titolo Buon 1980. Cinque giornate dedicate ai mitici Anni ‘80 con tre pellicole cult a sera:

Martedì 31 dicembre: The Blues Brothers, Ghostbusters, Beverly Hills Cop.

Mercoledì 1° gennaio: Flashdance, Dirty Dancing, Footloose.

Giovedì 2 gennaio: Il segreto del mio successo, Top Gun, Ufficiale e gentiluomo

Venerdì 3 gennaio: I predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata

Sabato 4 gennaio: Ritorno al futuro, Ritorno al futuro 2, Ritorno al futuro 3