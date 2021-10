Nations League Italia-Belgio, orario e data della finale per il terzo posto

Qualcuno l’ha già definita inutile: “Ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica contro l’Italia. Ma, francamente, non vedo l’utilità di questo match. Finire terzo nella Nations League non serve. Non so perché giochiamo. Per noi sarà come un’amichevole”., ha detto Courtois, il portiere del Belgio, subito dopo la sconfitta con la Francia.

Nell’altra semifinale di Nations League è stata proprio la squadra di Deschamps a festeggiare. Al Belgio, così come all’Italia, non rimane che sperare in un terzo posto utile solo all’orgoglio. Quello tra Italia e Belgio sarà un altro remake della sfida dell’Europeo. Ai quarti la nazionale di Mancini ha eliminato il Belgio grazie alle reti di Barella e Insigne.

La ‘finalina’ per il terzo posto tra Italia e Belgio si giocherà domenica 10 ottobre alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino. Nello stadio in cui i belgi hanno perso la semifinale contro la Francia. Mancini dovrà pensare alla formazione da mandare in campo: quella vista con la Spagna ha convinto solo a metà. La partita sarà trasmessa in tv da Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini. All. Mancini

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. All. Martinez