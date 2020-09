Nations League, Olanda-Italia: probabili formazioni e dove vederla in Tv

L’Italia torna in campo in Nations League dopo il pareggio all’esordio con la Bosnia. La squadra di Mancini affronta l’Olanda, al momento in testa al girone con 3 punti, nella speranza di aggredire il primato per sperare nel passaggio del turno. Diverse incognite, dovute soprattutto alle condizioni precarie di alcuni giocatori.

Non mancano però le certezze per la prossima gara, come ha spiegato il ct Roberto Mancini in conferenza stampa: “Le certezze sono Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho. Turnover? Adesso è peggio di quando iniziammo la Nations League scorsa, ci sono giocatori che sono venuti qui con due allenamenti nelle gambe. La situazione è un po’ anomala, potremo cambiare, questo sì. Anche nel rispetto degli stessi giocatori: la cosa che non vogliamo assolutamente è che non abbiano infortuni. Sensi ad esempio è difficile che possa fare due partite in tre giorni”.

Olanda-Italia, orario e dove vederla

Stasera, lunedì 7 settembre, la Nazionale italiana giocherà contro l’Olanda. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Il match sarà trasmesso alle 20 e 45, con un ricco pre partita utile ad avvicinarsi preparati al delicato match. Tutte le sfide della nazionale in Nations League sono esclusiva Rai.

Come giocherà Mancini? Difficile dirlo, ma il ct potrebbe ricorrere ad un leggero turnover, puntando su quei giocatori rimasti inizialmente in panchina contro la Bosnia, come Chiellini ed Immobile ad esempio. Di seguito la probabile formazione scelta da Mancini nella sfida con l’Olanda.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Kean.