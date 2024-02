Navalny Roma – Il Municipio III approva la mozione per onorarne la memoria: “La  nostra battaglia continua”  

Navalny Roma – Il Municipio III approva la mozione per onorarne la...

“Il Municipio III ha approvato una nostra mozione che invita il Presidente Marchionne e la sua Giunta a onorare la memoria di Alexei Navalny con un gesto concreto di grande rilevanza simbolica: l’intitolazione di uno spazio di pertinenza municipale, l’apposizione di una targa o l’intitolazione di un’area verde che ricade nel territorio del Terzo municipio.

La vita e le azioni del dissidente russo assassinato da Putin chiamano in causa tutte le persone libere che, in ogni angolo del mondo, difendono i valori della democrazia e della libertà. Un messaggio forte e potente di fronte al quale nessuno può rimanere indifferente.

L’Assemblea capitolina ha bocciato qualche giorno fa la nostra richiesta di cambiare nome a via Gaeta, sede dell’ambasciata russa, ma noi continueremo a batterci perché il ricordo di Navalny, martire per la libertà, resti vivo a lungo in questa città”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera Iv del Municipio III.

