“Navi russe spiano le eoliche, i gasdotti, ed i cavi elettrici”, rivelano diversi siti di Danimarca, Norvegia e Finlandia 

In queste ore la Russia starebbe adottando un programma militare in grado di monitorare l’ubicazione e la produzione nel Nord Europa, delle pale eoliche, dei gasdotti, e dei cavi elettrici – ed Internet – dei quali si servono Danimarca, Norvegia e Finlandia. Stando a quanto riportato da diversi siti giornalistici come Svt, Nrk, Dr e Yle, Mosca spia le infrastrutture attraverso ben 50 navi (fra queste navi da ricerca, pescherecci e yacht), che navigano in quelle acque con i transponder spenti.

Navi spia: a novembre scoperta una nave da ricerca che inviava messaggi ad una base russa, e le foto di altre navi di Mosca prima dell’attentato al Nord Stream

Nello specifico, rivelano i media nordici, pochi giorni prima delle esplosioni che hanno danneggiato i gasdotti del Nord Stream, una pattuglia navale danese avrebbe scattato qualcosa come 112 foto di navi russe ubicate nell’area. Ed ancora, ad attirare attenzione delle autorità militari nordiche, una nave russa da ricerca che lo scorso novembre continuava ad inviare messaggi ad una base navale in Russi, mentre transitava nello stretto del Kattegat, fra Danimarca e Svezia. Ad avvalorare i sospetti, quanto riportato da alcuni giornalisti che, avvicinato il natante, avrebbero scorto sul ponte un individuo armato e con il volto coperto.

Max