Netflix, in programma una visione ‘solo audio’

Guardare Netflix senza immagini, o meglio, ascoltarlo senza distrazioni. È questa la nuova frontiera della celebre piattaforma streaming, che si accoda alla crescente voglia di podcast. La novità non è ancora stata introdotta in via ufficiale, ma la comunità XDA-Developers ha scovato la modalità ‘solo ascolto’ nella versione preliminare dell’app.

Netflix, che per definizione nasce per essere guardato, presto introdurrà il modo di fruire dei contenuti della piattaforma solo attraverso l’audio. Sono diversi, infatti, i prodotti che possono essere goduti solo con l’udito: documentari, programmi di intrattenimento e culturali. Un modo quindi per evitare la ‘distrazione’ delle immagini e concentrarsi solo sull’audio.

Il vantaggio della modalità risiede nel fatto che sarà possibile ascoltare qualsiasi contenuto anche in background, ossia mentre utilizziamo il nostro dispositivo (cellulare, pc, tablet) anche in un altro modo, magari con diverse applicazioni aperte.

La modalità potrà essere attivata in ogni istante tramite un semplice controllo, su schermo appariranno così solo l’interfaccia utile a scegliere lingua, chiudere lo schermo ecc. L’introduzione della versione solo audio non è ancora disponibile, ma la sua presenza nelle versioni beta fanno presupporre ad un imminente lancio.