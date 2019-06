Netflix, volti nuovi per ‘La casa di carta’ 3

Li avevamo lasciati in fuga felici di esser riusciti a rapinare la Zecca di stato iberica di ben un miliardo di euro, Ma in realtà non tutto è filato liscio come sembrava: c’è da rimettersi nuovamente in moto.

Questi i presupposti che originano la terza serie de ‘La casa di carta‘, sempre diretta da Jesús Colmenar e firmata da Álex Pina, che ha fatto registrare a Netflix un successo di livelli planetari.

Confermati i protagonisti delle fortunate serie precedenti (lvaro Morte, Pedro Alonso, Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Esther Acebo, Itziar Ituño, Darko Peric, Alba Flores, Miguel Herrán, Enrique Arce, Kiti Mánver, José Manuel Poga e Fernando Cayo, Juan Fernández, e Mario de la Rosa), ai quali vanno ad aggiungersi: Itziar Ituño (Lisbona), Hovik Keuchkerian (Bogotà), Luka Peros (Marsiglia), Rodrigo de la Serna (Palermo), ed Esther Acebo (Stoccolma).

Il via è fissato per il prossimo 19 luglio, e le aspettative da parte di Netflix – che ha diffuso la nuova locandina – sono altissime…

