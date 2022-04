Nettuno, inaugurato al Parco San Giacomo gioco inclusivo. Un’area di gioco inclusivo destinato ai bambini diversamente abili. A tagliare il nastro il Sindaco Alessandro Coppola alla presenza dell’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola, all’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei, al presidente della commissione Bilancio Mario Esposito, ai componenti Genesio D’Angeli e Roberto Alicandri e alla consigliera Tiziana Ginnetti.

“Ogni volta che vengo qui – ha dichiarato il Sindaco Coppola – il pensiero va a Santino che è stato l’artefice di questo parco e David Pica ha raccolto egregiamente la sua eredità curando questo punto verde a beneficio di tutta la comunità. Quello di oggi è un segno importante di inclusivita’ rivolto ai più piccoli ed un segno ancora più importante perché fatto insieme, senza alcuna distinzione politica, che ha visto unite maggioranza e opposizione per il raggiungimento di un grande obiettivo a beneficio della collettività”.

“Di solito non mi piace apparire e stare in prima fila, ma oggi sono molto felice di essere qui – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Ilaria Coppola – lo scorso anno in commissione Bilancio abbiamo istituito un fondo triennale destinato all’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi pubblici della nostra città. Ogni anno, quindi, sarà possibile realizzare una struttura come questa. Un piccolo, ma importante, passo verso l’inclusione che è stato fatto con il cuore. Per questo vorrei ringraziare il sindaco e tutta la commissione bilancio composta dai consiglieri Mario Esposito, Genesio D’Angeli, Elisa Mauro, Lucia De Zuani, Roberto Alicandri, Mauro Rizzo che ha votato favorevole a questo progetto. Infine voglio ringraziare l’ufficio ragioneria che hanno seguito tutte le procedure amministrative e Davide Pica che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa”.