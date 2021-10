Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government Health and Not for Profit Division presso SDA Bocconi School of Management, spiega come si è svolto il progetto NeuroM Lab, realizzato da Biogen e SDA Bocconi con il Patrocinio della Società Italiana di Neurologia e che ha visto il coinvolgimento di neurologi, infermieri, farmacisti, direttori sanitari e altri attori del sistema salute.