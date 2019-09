Nkolou: “Torino, sono pronto a giocare”. Cosa cambia ora al fantacalcio

È stato il pilatro della difesa del Torino negli ultimi due anni, poi la finestra di mercato estiva ha rischiato di rovinare tutto. Nkolou era infatti pronto a passare alla Roma, ma il presidente Cairo ha rifiutato l’offerta alimentando la rabbia del giocatore.

Che ora però è pronto a tornare a vestire la maglia granata, come confermato da lui stesso in un’intervista a l’Equipe: “Sono un uomo leale, onesto e completo. Nella mia carriera, nessun compagno di squadra, allenatore o leader ha mai messo in dubbio la mia professionalità e ancor meno la mia formazione”.

Nkolou: “Torno a giocare con molta motivazione”

Continua il difensore del Torino: “Un professionista deve informare il suo datore di lavoro se non è nelle migliori condizioni per compiere il suo obiettivo, che è stato rispettosamente perseguito con l’allenatore e i miei compagni di squadra. Per me, un uomo è definito dal rispetto della sua parola. Sfortunatamente, mi sono reso conto che gli impegni sono difficili da mantenere.

Ho preso atto che il presidente ha rifiutato di nuovo la mia partenza quest’estate. Fedele ai miei principi, torno al lavoro senza che questi eventi mettano a repentaglio né la mia motivazione né la mia professionalità, figuriamoci difendere ardentemente i colori del Torino, perché la sua storia e i suoi tifosi se lo meritano”, ha concluso Nkolou che ora tornerà quindi al suo posto. Una buona notizia per il Torino e per i suoi possessori al fantacalcio, che potranno ora fare affidamento su una sicurezza in difesa.